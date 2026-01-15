إعلان

البيت الأبيض: جميع الخيارات المتعلقة بإيران ما زالت مطروحة على الطاولة

كتب : مصراوي

09:43 م 15/01/2026

كارولين ليفيت متحدثة البيت الأبيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ النظام الإيراني بأن استمرار القتل وعمليات الإعدام سيقابل بعواقب وخيمة، مؤكدًا أنه تم وقف نحو 800 عملية إعدام في إيران، أمس.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن ترمب تلقى رسالة تفيد بتوقف القتل والإعدامات في إيران، مشيرًا إلى أن الرئيس وفريقه يتابعون تطورات الوضع عن كثب، وأن جميع الخيارات المتعلقة بإيران ما زالت مطروحة على الطاولة.

وأكدت ليفيت، أن الإدارة الأمريكية أوضحت للجانب الإيراني أن أي استمرار في عمليات القتل سيقابل بإجراءات صارمة وعواقب وخيمة.

وفي سياق آخر، أعلنت المتحدثة أن الولايات المتحدة ستواصل إجراء محادثات فنية بشأن الاستحواذ على غرينلاند، مؤكدًا أن نشر قوات أوروبية في الجزيرة لن يؤثر على موقف ترامب حيال هذا الملف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البيت الأبيض ترمب الرئيس الأمريكي إيران كارولين ليفيت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أخبار مصر

بعد مسلسل "كارثة طبيعية".. قرار من الصحة بشأن صرف الألبان للتوائم المتعددة
أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
حوادث وقضايا

أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع
رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بكواليس مسلسل "وننسى اللي كان" (صور
زووم

رقص ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها بكواليس مسلسل "وننسى اللي كان" (صور
وول ستريت جورنال: ترامب يطلب تجهيز القدرات العسكرية تحسبا لهجوم محتمل على
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: ترامب يطلب تجهيز القدرات العسكرية تحسبا لهجوم محتمل على
ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات