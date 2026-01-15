البيت الأبيض: جميع الخيارات المتعلقة بإيران ما زالت مطروحة على الطاولة

وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ النظام الإيراني بأن استمرار القتل وعمليات الإعدام سيقابل بعواقب وخيمة، مؤكدًا أنه تم وقف نحو 800 عملية إعدام في إيران، أمس.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن ترمب تلقى رسالة تفيد بتوقف القتل والإعدامات في إيران، مشيرًا إلى أن الرئيس وفريقه يتابعون تطورات الوضع عن كثب، وأن جميع الخيارات المتعلقة بإيران ما زالت مطروحة على الطاولة.

وأكدت ليفيت، أن الإدارة الأمريكية أوضحت للجانب الإيراني أن أي استمرار في عمليات القتل سيقابل بإجراءات صارمة وعواقب وخيمة.

وفي سياق آخر، أعلنت المتحدثة أن الولايات المتحدة ستواصل إجراء محادثات فنية بشأن الاستحواذ على غرينلاند، مؤكدًا أن نشر قوات أوروبية في الجزيرة لن يؤثر على موقف ترامب حيال هذا الملف.