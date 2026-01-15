أكد الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أن الفرد في المجتمعات الغربية يتمتع بحرية كاملة في معتقده الديني، لأن هذه المجتمعات ليبرالية وعلمانية، يقوم فيها كل إنسان بممارسة دينه دون وصاية أو قهر، على عكس ما يحدث في كثير من المجتمعات العربية.

وأوضح "عيسى"، خلال فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أنه لا وجود هناك لـ"مطوعين" أو سلفيين يلاحقون الناس بسبب عقائدهم أو عواطفهم أو شعائرهم، كما لا توجد حكومات تضيق على الممارسات الدينية أو تحاصر أصحابها.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى نموذج صادم يعكس حجم التعصب في المجتمعات العربية، مستشهدًا بحالة مواطن مصري بهائي قادم من الولايات المتحدة، بلغ من العمر 80 عامًا، ولم يتمكن من العثور على مقبرة ليدفن في بلده.

واعتبر أن منع البهائيين من الدفن يمثل مستوى بالغ القسوة والتجرد من الإنسانية، على حد تعبيره، متسائلًا عن هذا القدر من العنف السلفي، وعن القلوب التي خلت من العاطفة والمشاعر، والعقول التي فرغت من التسامح والإيمان بالمواطنة.

ولفت إلى أن المجتمعات الغربية، رغم ما قد يوجد فيها من تعصب أو عنصرية فردية، تقوم في جوهرها على مفهوم المواطنة، مشددًا على أن هذه الممارسات ليست نظام حياة ولا قانونًا ولا دستورًا.

وأضاف إبراهيم عيسى، أن من يتعرض للظلم هناك يجد قضاءً ينصفه وإعلامًا يقف إلى جانبه، في حين أن التعصب والتمييز في المجتمعات العربية غالبًا ما يكونان بلا نصير، بل يقابلان بحالة من العداء والاستخفاف والانتقاص من قدر الإنسان.

وانتقد "عيسى"، الخطاب الشائع حول اضطهاد المسلمين في الغرب وكراهية الإسلام، معتبرًا إياه خطابًا مضللًا، مستدلًا بانتخاب مدينة نيويورك لعمدة مسلم شيعي يساري، مشيرًا إلى أن الخلافات السياسية الحادة التي رافقت الانتخابات لم تمنع من حدوث تعامل سياسي طبيعي بعد إعلان النتائج، بما في ذلك لقاءات ودية في البيت الأبيض، ومؤكدًا أن الصراع الانتخابي شيء، وإدارة الدولة والتعايش السياسي شيء آخر.

وتابع: تعيين شريف سليمان وزيرًا لمالية نيويورك يمثل دليلًا إضافيًا على غياب ما يسمى بـ"الإسلاموفوبيا" المؤسسية، مشددًا على أن أحدًا لم يعترض على تعيينه بسبب كونه مسلمًا أو عربيًا أو مصريًا، وإنما جرى اختياره على أساس الكفاءة.

وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هذه المجتمعات تقوم على مبدأ الاختيار الحر وتقييم المسؤولين بناءً على النجاح أو الفشل، في إطار نظام يعتمد على الكفاءة قبل أي اعتبار آخر.

