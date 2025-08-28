بالصور.. حريق هائل يلتهم سيارة نقل محملة بالأسمنت في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق هائل في سيارة نقل تحمل أسمنت جاهز، على طريق الجيش، في نطاق محافظة بني سويف، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في سيارة نقل تحمل أسمنت جاهز على طريق الجيش، بالقرب من قرية أبوصالح التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على السيارة، وأدت إلى تفحمها في الحال، و تحرر محضر بالواقعة.