مديرية الزراعة: توفير حصص الأسمدة الأزوتية بالمخازن والجمعيات الزراعية

03:33 م الخميس 28 أغسطس 2025
    جولة ميدانية
الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت مديرية الزراعة بالإسماعيلية ، برئاسة الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة، جولة ميدانية شملت مراكز أبوصوير، القصاصين، التل الكبير، ووادي الملاك؛ وذلك للتأكد من توافر الأسمدة الأزوتية المدعمة وصرفها للمزارعين عبر بطاقة الحيازة الإلكترونية، وكذلك مراجعة المخزون المتاح بالجمعيات الزراعية.

وذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمتابعة توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسهيل حصول المزارعين عليها،

وأكد الدكتور محمد شطا مدير المديرية أن الجمعيات الزراعية بالمحافظة نجحت هذا الموسم في توفير كامل حصص الأسمدة الأزوتية المدعمة للمزارعين، دون حدوث أي عمليات تسريب، وذلك بفضل تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة لصرف الأسمدة التي أقرتها وزارة الزراعة.

وأشار إلى أن الجمعيات الزراعية تمتلك مخزونًا كافيًا من الأسمدة الكيماوية يضمن تلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الصيفي الحالي، بما يعكس نجاح المنظومة الزراعية في دعم الإنتاج واستقرار السوق.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم المزارعين، وتحقيق الاكتفاء الزراعي، وضمان استقرار منظومة الإنتاج بالمحافظة.

الإسماعيلية الأسمدة الأزوتية الجمعيات الزراعية
