محافظ المنوفية يوجه بنقل طفل مريض ويوفر مسكناً لأرملة -صور

المنوفية - أحمد الباهي:

استجاب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس لاستغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتقى بمكتبه بالديوان العام أسرة الطفل إبراهيم من بركة السبع الذي يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لزرع النخاع، بحضور نائبه محمد موسى، وعمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة، وعضو مجلس الشيوخ محمد موسى.

وخلال اللقاء أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بمساعد وزير الصحة للتنسيق بشأن نقل الطفل لمعهد ناصر وإجراء الفحوصات والإجراءات الطبية العاجلة له، موجّهًا بسرعة صرف مساعدة مالية وعينية نظرًا لظروف الأسرة، مؤكدًا متابعته الشخصية لتطورات الحالة ودعمه الكامل لها حتى تماثل الطفل للشفاء.

كما التقى المحافظ أرملة من قويسنا تعول ثلاثة فتيات يتيمات وتفتقد لمسكن ومصدر رزق، ووجّه بتخصيص وحدة سكنية لها وصرف مساعدات مالية وعينية لتوفير حياة كريمة ومستقرة لأسرتها.

وأعربت الأسرتان عن امتنانهما لحرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية مطالبهم، فيما أكد أبو ليمون أن مكتبه مفتوح أمام الجميع وأنه يولي اهتمامًا خاصًا بالحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.