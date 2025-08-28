أسوان - إيهاب عمران:

تستعد الطرق الصوفية في أسوان للاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم الخميس المقبل، بمشاركة نحو 40 طريقة صوفية، حيث يحتشد الآلاف من المواطنين المحبين والمريدين والشباب والفتيات والرجال والسيدات وكبار السن بالأماكن التي سيتم تحديدها، لتكون المسار الرئيسي لتلك المسيرة المحبة لرسول الله، على أن تنتهي بمنطقة أرض المعارض.

وأكد الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل مشيخة الطرق الصوفية في أسوان، أن الطرق الصوفية تواصل استعداداتها للاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم الخميس المقبل، بمشاركة نحو 40 طريقة صوفية، وسط توقعات باحتشاد آلاف المواطنين من مختلف الأعمار.

وأضاف أن دورة المولد تبدأ بحمل الأعلام وسط الهتافات بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتسابق فى توزيع الحلوى والمشروبات أثناء المسيرة من قبل المحلات المنتشرة على طول الطريق، ومن يقوم بإلقاء الحلوى أيضا من الشرفات المطلة على الشوارع الفرعية.

وأضاف أن الشباب والكبار سيشاركون في عروض ركوب الخيل والتحطيب، مصحوبة بالأناشيد الدينية واستخدام الدفوف والتوشيح طوال المسيرة، التي ستنتهي في منطقة أرض المعارض، لتكون مشهداً يجمع بين الروحانية والبهجة.