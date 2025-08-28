نجاح أول عملية منظار للقناة المرارية في مستشفى أشمون العام -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

نجح فريق طبي بمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، في إجراء أول عملية منظار للقناة المرارية (ERCP) داخل مستشفيات المحافظة، بعد أن كانت تُجرى سابقًا فقط في معهد الكبد القومي.

قاد الفريق الطبي الدكتور إبراهيم ناصر مدير المستشفى، وشارك فيه كل من: الدكتور عبدالعليم هلال، والدكتور أحمد هلال، والدكتور محمد ممدوح، والدكتور علاء عبد ربه، والدكتور أحمد تعيلب، بمساندة فريق تمريض العمليات وقسم الجراحة، حيث تمكنوا من إزالة الدعامة القديمة واستخراج الحصوات من القناة المرارية وتركيب دعامة جديدة بنجاح.

وكانت المريضة تعاني منذ أكثر من شهر دون تدخل ناجح في المستشفى الجامعي، حتى جاء التدخل السريع بتوجيه من الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الذي وجّه ببدء العمل فورًا صباح اليوم.

وساعد وصول جهاز المنظار الجديد المتبرع به الأسبوع الماضي في تمكين الفريق الطبي من إجراء العملية بدقة عالية داخل المحافظة دون الحاجة لتحويل الحالات لمراكز خارجية.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة أن نجاح العملية يمثل نقلة نوعية في خدمات المناظير والجراحة المتقدمة بالمنوفية، ويعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفيات العامة، موجهًا الشكر والتقدير للفريق الطبي بمستشفى أشمون العام على هذا الإنجاز.