محافظ بني سويف يتابع غلق لجان جولة الإعادة للشيوخ في اليوم الأول (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، ختام اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي يتنافس فيها مرشحان من حزبي الجبهة الوطنية والوعي.

واطمأن المحافظ على إجراءات غلق اللجان الفرعية بالمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، التي أغلقت في التاسعة مساءً، حيث قام رؤساء اللجان بإغلاق الصناديق، وتحرير محاضر الغلق التي تحتوي على أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدار اليوم، وحفظ بطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق والكشوف الخاصة بعملية الاقتراع وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجرت عملية الإغلاق وسط إجراءات تأمين مشددة بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، تمهيدًا لفتح اللجان في الوقت المقرر صباح الغد.

يُذكر أن محافظة بني سويف تحتوي على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابيًا بمختلف المراكز، لتستقبل أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت.