السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع قطن بالغربية (صور)

08:15 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتب - مختار صالح:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع لتصنيع القطن بقرية الراهبين التابعة لمركز سمنود، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.

وتنوّعت الإصابات بين حالات اختناق وحروق وجروح قطعية، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، ونقل بعضهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وكانت النيران قد اشتعلت داخل المصنع المقام على مساحة 600 متر، مما تسبب في حالة من الذعر بين العاملين والأهالي المجاورين. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ودُفعت بـ 4 سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، فيما بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

قوات الحماية المدنية الغربية مركز سمنود إصابة 8 أشخاص حريق مصنع قطن
