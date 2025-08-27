محافظ الإسماعيلية يتابع سير انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ مساءً (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، سير العملية الانتخابية في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك خلال الفترة المسائية عقب الاستراحة، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

واطمأن المحافظ على انتظام عمل اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة عقب الاستراحة، مؤكدًا أن جميع اللجان تواصل استقبال الناخبين حتى التاسعة مساءً، على أن تُستأنف العملية الانتخابية غدًا في تمام التاسعة صباحًا.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والمهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، والعميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية، إلى جانب ممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

ودعا المحافظ مواطني الإسماعيلية إلى ممارسة حقهم الدستوري والقانوني، والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، حرصًا على مستقبل الأجيال القادمة وترسيخ المناخ الديمقراطي، مشددًا على ضرورة التزام الأجهزة التنفيذية بتقديم التسهيلات كافة وتذليل أي معوقات أمام الناخبين.

وأضاف المحافظ أنه تم توفير كراسٍ متحركة لتسهيل عملية إدلاء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بأصواتهم، بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وتضم محافظة الإسماعيلية 135 مركزًا انتخابيًا موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة (120 مدرسة، 11 معهدًا أزهريًا، مركز ثقافة واحد، و3 مراكز شبابية)، فضلًا عن لجنة عامة واحدة بمقر مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، لاستقبال نحو 999 ألفًا و248 ناخبًا وناخبة.