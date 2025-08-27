المنيا تطلق مبادرة لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه

المنيا-جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالطفل المصري باعتباره نواة المستقبل، مشددًا على أهمية تعزيز البرامج والمبادرات التي تعنى بالصحة النفسية للأطفال جنبًا إلى جنب مع صحتهم الجسدية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري منذ الصغر.

وفي السياق شهد اللواء أ.ح دكتور محمد محمود أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا، انطلاق فعاليات مبادرة “دعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)”، والتي تنظمها إدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع جامعة دراية، وذلك تنفيذًا لتوصيات وزارة التنمية المحلية ولجنة حماية الطفل لدعم حقوق الأطفال بالمحافظات.

وأوضح السكرتير العام أن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يُعد من المشكلات المزمنة التي تصيب نسبة كبيرة من الأطفال وتستمر معهم حتى مرحلة البلوغ، مما يستدعي التدخل المبكر لمعالجتها للحد من آثارها السلبية على الطفل وأسرته والمجتمع.

من جانبها، أكدت فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة، أن المبادرة تأتي ضمن أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لنشر الوعي بمثل هذه القضايا، مشيرة إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحتهم الجسدية.

كما أوضحت الدكتورة إيمان ماهر زهران، أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة دراية، أن المبادرة تهدف إلى تعريف المجتمع باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتوعية بأسبابه النفسية وطرق التعامل معه، من خلال برامج سلوكية وعلاجية تحت إشراف الأطباء المتخصصين، بما يسهم في دعم الأطفال وتمكين أسرهم من تجاوز التحديات.

شارك فى الفعاليات الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل، وعماد الدين محمود وكيل مديرية التربية و التعليم، إلى جانب عدد من الجهات الشريكة.