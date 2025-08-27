البحر للفرجة فقط.. فتح شواطئ الإسكندرية للجلوس تحت الشماسي- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا.. أعادت كافة شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئًا، فتح أبوابها أمام الرواد والمصطافين، بعد إغلاق كلي دام يومًا واحدًا بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط.

وبدأت الشواطئ في استقبال المواطنين، وفقًا لضوابط وشروط صرامة، وضعتها محافظة الإسكندرية نظرًا لاستمرار اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج لليوم الثاني على التوالي.

وسمح مستأجرو الشواطئ بدخول الرواد والتواجد على الرمال فقط تحت الشماسي، دون نزول مياه البحر نهائيًا حفاظًا على الأرواح، إذ جرى رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على تواجد فرق الإنقاذ بكامل قواها، في الأماكن المخصصة لها مع رفع حالة الاستعداد القصوى، مشيرة إلى استمرار المرور والمتابعة الميدانية من المفتشين المراقبين على كافة الشواطئ.

وأكدت المصايف أنه يجري متابعة حالة البحر والإعلان عنها كل ساعة والإخطار الفوري في حالة ورود أي مستجدات تستدعي تغير لون الرايات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مطالبة المواطنين والمصطافين ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات المنقذين حرصًا على سلامتهم.