بتر ساقي فتاة بعد سقوطها من قطار بمحطة قوص في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

شهدت محطة قطارات قوص بمحافظة قنا حادثًا مأساويًا، حيث أصيبت فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ من العمر 16 عامًا، ببتر في ساقيها إثر سقوطها من قطار متجه من أسوان إلى الإسكندرية صباح اليوم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مرفق الإسعاف بالحادث، وعلى الفور جرى نقل الفتاة إلى مستشفى قوص المركزي، حيث أظهرت الفحوص الطبية حاجتها إلى بتر الساقين نتيجة الإصابات البالغة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة والجهات المعنية التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.