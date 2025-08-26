محافظ الأقصر: الغابات الشجرية بالقرنة لمواجهة التغير المناخي (صور)

الأقصر - محمد محروس:

تفقد محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، الغابة الشجرية الجديدة بمدينة القرنة، مشيدًا بدورها في معالجة مياه الصرف الصحي ومواجهة التغيرات المناخية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، خلال جولة المحافظ، أن مساحة الغابات الشجرية ارتفعت من 37 إلى 127 فدانًا، وتُزرع بمحاصيل مثل المورينجا والجوجوبا والقمح، ما يسهم في توفير فرص عمل للسيدات المعيلات، مؤكدًا أن المشروع يعتمد على المعالجة الثلاثية الآمنة لمياه الصرف الصحي طبقًا للكود المصري.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لجودة المياه، مثمنًا طرح مساحات إضافية للاستثمار الزراعي، ومؤكدًا أن القطاع الخاص شريك مهم في دعم جهود الحكومة لزيادة الرقعة الخضراء وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

رافق المحافظ في جولته الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، وتأتي الزيارة في إطار المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة".