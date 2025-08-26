الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في تنفيذ خطة عاجلة للتغلب على مشاكل ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة الواقعة من قرية المسيري شرقاً إلى الهويس غرباً بمنطقة النهضة جنوب الإسكندرية.

وأوضحت الشركة، أن الخطة المقرر الانتهاء منها خلال أسبوعين بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه تشمل مراجعة محابس خطوط مياه الشرب المغذية لقرية المسيري وقرى النهضة المجاورة.

وأشارت إلى أنه سيجري تنفيذ خط قطر 150 مم "6 بوصة" بطول 200 متر لتغذية شبكات القرية بشكل مؤقت، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ خط مواسير بلاستيك قطر 300 مم "12 بوصة" بطول 7 كيلومترات من كوبري الحويحي وحتى قرية المسيري.

وصرح المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الشركة تضع على رأس أولوياتها سرعة التدخل في المناطق التي تعاني من مشكلات مائية لضمان استقرار الخدمة وتحقيق العدالة في توزيع المياه.

وقال رئيس الشركة، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ضغوط المياه وتلبية احتياجات المواطنين في إطار التزام الشركة بتنفيذ خطط تطوير البنية التحتية لشبكات المياه بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين مستوى المعيشة.

وبدوره، أوضح المهندس جويده على سليمان، رئيس قطاع المنطقة الجنوبية، أن فرق العمل الميدانية تعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة، مشيراً إلى أن هناك متابعة دائمة من القطاع لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة الفنية.