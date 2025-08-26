إعلان

03:00 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
جنوب سيناء- رضا السيد:

رصد عدد من السائقين حيوان الضبع السيناوي، خلال تجوله ليلا بالقرب من موقف الأتوبيس بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد السائقون، أن الضبع السيناوي يظهر بشكل متكرر داخل صحراء مدينة طابا، لكنه لأول مرة يوجد بالقرب من المدينة، وتعد هذه ظاهرة فريدة من نوعها، حيث تسلل ليلا من الصحراء نحو المدينة.

وقال محمد جبلي، بدليل بدوي بجنوب سيناء، إن الضبع السيناوي يظهر في أماكن كثيرة وخاصة في الوديان الجبلية، وينتشر الضبع المخطط و المرقط في شبه جزيرة سيناء وأجزاء من مصر والشرق الأوسط، وهو من فصيلة الضبعيات.

وأوضح "جبلي"، أن ظهور الضبع بالقرب من المناطق السكنية نادر جدا، ولكنه يشير إلى أنه يوجد خلل في التوازن البيئي، خاصة أنه يعتمد في الغذاء على بقايا الحيوانات الميتة، أو صيد القوارض والطيور والزواحف، وأحيانا يقتات من الفواكه.

وأكد أن الضبع السيناوي يعيش في المناطق الجبلية والصخرية وشبه الصحراوية وهو نادر نسبيا في سيناء.

جدير بالذكر، أن الضبع السيناوي مصنف أنه مهدد عالميا بالانقراض لتراجع أعداده، نتيجة فقدان المناطق والبيئات الطبيعية (الموائل) والصيد.

