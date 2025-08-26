إعلان

25 صورة ترصد.. شواطئ الإسكندرية خالية من المصطافين بسبب ملتم أغسطس

02:55 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (4)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (5)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (6)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (7)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (8)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (9)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (10)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (11)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (12)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (13)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (14)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (15)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (16)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (17)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (18)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (2)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (20)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (21)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (22)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (23)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (24)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (25)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (3)
  • عرض 25 صورة
    شواطئ الإسكندرية (19)
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

خلت شواطئ الإسكندرية من المصطافين اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الجهات المعنية بالمحافظة إغلاقها أمام المواطنين، بالتزامن مع حالة من الطقس المتقلب وارتفاع الأمواج، ورغم أن القرار يبدو غير مألوف للبعض، إلا أنه يعود إلى ظاهرة طبيعية قديمة يعرفها الصيادون وأهالي الساحل باسم "ملتم أغسطس".

ما هو "ملتم أغسطس"؟

"ملتم أغسطس" ليس مجرد مصطلح محلي، بل هو ظاهرة طبيعية تتكرر كل عام في منتصف شهر أغسطس، في هذه الفترة، يكتسب البحر طبيعة أكثر هيجانًا، وتزداد سرعة الرياح بشكل ملحوظ مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل قد يصل إلى 3.5 متر، بحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف‏ فى الإسكندرية، فى تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "ظاهرة ملتم أغسطس طبيعية وبتتكرر كل سنة تقريباً في نفس التوقيت، علشان كده بتلاقي دايماً تحذيرات خلال الفترة دي من نزول البحر أو السباحة، حفاظاً على سلامة الجميع".

إجراءات احترازية لسلامة المصطافين

بناءً على تحذيرات الأرصاد، لم يكن أمام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية خيار سوى اتخاذ إجراءات وقائية صارمة، فقد تم إغلاق جميع شواطئ المدينة، سواء في القطاع الشرقي أو الغربي، كما انتشرت فرق الإنقاذ والمفتشين على طول الشواطئ لضمان تطبيق القرار ومنع أي محاولات للنزول إلى المياه، حفاظًا على أرواح المصطافين.

جدير بالذكر أن ظاهرة "ملتم أغسطس" ليست حكراً على الإسكندرية وحدها، بل تتأثر بها معظم سواحل البحر المتوسط، وتعد بمثابة إشارة موسمية للصيادين بأن حالة البحر غير مستقرة.

في السياق ذاته، أغلقت محافظات الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، ودمياط، اليوم الثلاثاء، عددًا من شواطئها أمام الرواد والمصطافين، استجابة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار الطقس وارتفاع أمواج البحر المتوسط. وتأتي هذه الإجراءات بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع وقوع حوادث غرق محتملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شواطئ الإسكندرية الإسكندرية المصطافين الطقس الأمواج
الثانوية العامة

المزيد

