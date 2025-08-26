الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه جرى حل مشكلة عداد المياه الخاص بشقة الفنان توفيق عبد الحميد في منطقة العصافرة.

كان الفنان توفيق عبد الحميد، نشر شكوى على صفحته في موقع فيسبوك إلى مسؤولي مرفق المياه في المنتزه بالإسكندرية، بعد رفع عداد المياه من شقة مغلقة يملكها، ومطالبته بسداد مخالفة قيمتها 20 ألف جنيه.

وأشار جابر، في تصريح لـ مصراوي، اليوم الثلاثاء، إلى أن فريقًا من الشركة قام بإعادة تركيب العداد مرة أخرى بالشقة، منوهًا أنه تواصل مع الفنان توفيق عبد الحميد أكثر من مرة وشكره على الاستجابة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن مشكلة العداد كانت في إغلاق الشقة فترة طويلة وعدم إخطار الفنان الشركة بالإغلاق، قائلًا: "فنان قدير ومهذب وتاريخه معروف، ونحن نتعامل مع أي شكوى خاصة بأي مواطن بشكل جدي وسريع".