"الجلالة" تطلق برامج حاسبات وذكاء اصطناعي (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت جامعة الجلالة الأهلية عن إطلاق برامج أكاديمية جديدة في علوم وهندسة الحاسب، صُممت لمواكبة معايير الثورة الصناعية الرابعة وتلبية احتياجات سوق العمل، مع إتاحة شهادات مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.

أوضحت الجامعة أن البرامج الجديدة في مجال علوم الحاسب تشمل: المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، هندسة البرمجيات، تقنية الرسومات المعلوماتية، وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتوفر شهادات مزدوجة لآخر ثلاثة برامج.

وفي مجال هندسة الحاسب، تطرح الجامعة برنامجي هندسة الحاسب، وهندسة الذكاء الاصطناعي، الذي يعد من أوائل البرامج المتخصصة في مصر والمنطقة لتصميم الروبوتات الذكية والأنظمة التفاعلية.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، أن هذه البرامج تعكس التزام "الجلالة" بتخريج كوادر قادرة على المنافسة عالميًا والمشاركة في بناء اقتصاد معرفي متطور.

ومن جانبه، أشار الدكتور إيهاب السيد حسنين، نائب رئيس الجامعة، إلى أن البرامج صُممت وفق معايير دولية مثل ABET وبالشراكة مع جامعة ولاية أريزونا، مع دمج التدريب العملي في مؤسسات كبرى.