محافظ جنوب سيناء يصدر 9 توجيهات لتعزيز الخدمات ورفع كفاءة الأداء

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات التنفيذية بالمحافظة، لوضع آليات جديدة خاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والنهوض بالخدمات التي تمس المواطنين.

وقال المحافظ خلال الاجتماع: "إن التنمية الحقيقية تبدأ من تطوير الجهاز الإداري، وتوزيع المهام يهدف إلى تحقيق التكامل بين جميع الجهات التنفيذية، بما يترجم رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجنوب سيناء".

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب اعتماد معايير الكفاءة والخبرة في توزيع المهام، مع دعم القيادات الشابة، وإتاحة فرص التدريب وصقل المهارات بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث وفعّال.

وأوضح المحافظ أن الخطة الجديدة تستهدف رفع مستوى الانضباط الإداري، وتسريع وتيرة العمل في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في سيناء.

وأصدر المحافظ توجيهات هامة لبدء العمل بها، وهي:

1 - الالتزام بتعليمات القيادة السياسية لتطوير الأداء التنفيذي وتحسين الخدمات الحكومية.

2- ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في جميع المنشآت الحكومية.

3- تسريع إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.

4- وضع آليات متابعة دقيقة للأداء التنفيذي في المدن والمراكز.

5- تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.

6- دعم جهود الاستثمار والتنمية المستدامة في مختلف مدن المحافظة.

7- تعزيز دور القيادات التنفيذية في التواصل المستمر مع المواطنين وتلقي شكاواهم.

8- توفير برامج تدريبية للقيادات والعاملين لتطوير الأداء ورفع الكفاءة.

9- ترسيخ قيم الشفافية والانضباط الإداري والمساءلة.