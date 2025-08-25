محافظ الأقصر يلتقي أسر حريق الكرنك ويوجه بتقديم الدعم الكامل للمتضررين

الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الأسرتين المتضررتين من حادث الحريق الذي نشب الأسبوع الماضي بمنطقة الكرنك، والذي أسفر عن احتراق جهاز عروس ونفوق بعض الماشية، وذلك بحضور محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وبستاني عبد العزيز الطاهر، مدير عام التنمية والاستثمار بمديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح محافظ الأقصر أن ظروف سفره الأسبوع الماضي حالت دون التواجد بموقع الحادث فور وقوعه، مؤكداً حرصه على متابعة تداعيات الحادث وتقديم الدعم للأسر المتضررة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بجميع الحالات الإنسانية، وتعمل على توفير كل سبل الدعم الممكنة للأسر الأولى بالرعاية والمتضررة من الأزمات، مشيراً إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في مد يد العون لكل مواطن يواجه ظرفاً طارئاً.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر أنه تم صرف قيمة النكبة طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي للمتضررين، كما تم التنسيق مع كبرى الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدة للعروس وتعويضها بجهاز جديد بدلاً من الذي احترق، بالإضافة إلى توفير مساعدات عينية للأسر المتضررة.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لمساندة المواطنين في مثل هذه الظروف، مشيداً بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية في دعم الأسر وتخفيف الأعباء عنها.