"تعليم أسيوط" تعلن جدول مقابلات اختيار القيادات الوسطى بالمديرية

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل وظائف القيادات الوسطى بالمديرية، والتي تشمل: مدير إدارة تعليمية، وكيل إدارة، موجه عام، موجه أول، موجه مادة، ومدير مدرسة إعدادية أو ثانوية.

وتُعقد المقابلات بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى المجاورة لمدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق، وذلك خلال الفترة من الاثنين 1 سبتمبر وحتى الأحد 7 سبتمبر 2025، من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة مساءً، وفقاً للجدول المُعلن والمُوزع على جميع الإدارات التعليمية والمدارس.

وأكد وكيل الوزارة أن المقابلات تُجرى وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة، وتُشرف عليها لجنة اختيار القيادات الوسطى بالمديرية، حيث يتم تقييم المرشحين بناءً على مجموعة من المعايير تشمل المهارات الشخصية، المؤهلات العلمية، الخبرات السابقة، والقدرة على تطوير الأداء الوظيفي، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويُسهم في تحسين العملية التعليمية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط قد أعلنت في يوليو الماضي عن فتح باب الترشح لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس بمختلف مراحلها، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، في إطار خطة الوزارة لاختيار الكفاءات المؤهلة لتولي المناصب القيادية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتطوير المنظومة التعليمية.