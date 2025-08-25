إعلان

وكيل صحة الأقصر يتفقد حملة التجريع ضد مرض البلهارسيا (صور)

10:47 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
الأقصر - محمد محروس:

تابع الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أعمال حملة التجريع ضد مرض البلهارسيا في البؤر الإيجابية (المصابين والمخالطين لهم)، وذلك بقرية المحاميد قبلي، حيث يبلغ عدد المستهدفين من المواطنين 2600 فرد.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على الأمراض المتوطنة، وضمان وصول العلاج لجميع المستهدفين في المناطق ذات الأولوية، وفي إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بمكافحة الأمراض الطفيلية والوقاية منها.

كما قام وكيل وزارة الصحة بالمرور على وحدة المحاميد بحري الصحية لمتابعة سير الأعمال الوقائية والتأكد من توافر الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين، وحرص الفرق الطبية والإدارية على تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالأقصر مختلف أقسام الوحدتين، والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومتابعة تواجد الفرق الطبية، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية على الوجه الأمثل، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لسير العمل بمختلف وحدات الرعاية الصحية على مستوى المحافظة.

كما تفقد وكيل الوزارة وحدة الشيخ عامر الصحية التابعة لإدارة القرنة الصحية لمتابعة انتظام سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية، وتوافر المستلزمات والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الأقصر أحمد أبو العطا وزارة الصحة مرض البلهارسيا
