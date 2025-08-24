وكيل صحة الشرقية يبحث سبل التعاون مع مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

استقبل الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، برئاسة الدكتور سامح حسين مدير عام المستشفى، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك.

حضر اللقاء الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور أحمد عبدالعظيم مساعد مدير المستشفى لمعاهد التمريض، والدكتورة الشيماء حاتم نائب المدير لشئون التدريب والبحث العلمي والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة دارين فؤاد نائب المدير للأقسام الداخلية، والأستاذ سامح بيومي مدير العلاقات العامة والإعلام وخدمة المواطنين بالمستشفى.

وناقش الجانبان دعم أقسام الرعاية المركزة والأقسام الحرجة وتوفير أسرة إضافية للمرضى، إلى جانب آلية التنسيق في تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات متقدمة، وتعزيز التكامل بين مستشفى الأحرار ومستشفيات المحافظة المختلفة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد البيلي خلال اللقاء تقديره لدور مستشفى الأحرار التعليمي باعتباره صرحًا طبيًا وتعليميًا بارزًا بمحافظة الشرقية، مشددًا على أن استمرار التعاون بين المديرية والمستشفى يسهم في دعم الخدمات العلاجية المتخصصة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.



