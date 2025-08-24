بالصور- محافظ بني سويف يكرم عامل مزلقان أنقذ شابًا من الموت أسفل قطار

بني سويف- حمدي سليمان:

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، طارق محمد، عامل مزلقان السادات الذي ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة بعد إنقاذه شابًا من الموت المحقق أسفل عجلات القطار.

وأعرب المحافظ عن تقديره البالغ لما قام به العامل، مؤكدًا أن تصرفه البطولي يعكس الشهامة والأصالة التي يتميز بها أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتوانى عن تكريم كل من يضرب مثالاً في الإخلاص والتضحية من أجل الآخرين.

وخلال التكريم، منح المحافظ العامل شهادة تقدير ومكافأة مالية، تقديرًا لموقفه البطولي الذي حظي بإشادة واسعة من الأهالي ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر شجاعة نادرة في إنقاذ الشاب من أمام القطار في لحظة فارقة.

وأكد المحافظ أن مثل هذه النماذج المشرفة تستحق أن تُسلط عليها الأضواء ليقتدي بها الجميع، داعيًا الشباب إلى التحلي بروح المسؤولية والإيجابية في خدمة المجتمع.

يذكر أن شابًا في العقد الثاني من عمره كان يهمّ بعبور شريط السكة الحديد من مزلقان السادات بمدخل مدينة بني سويف أثناء قدوم القطار، ولم ينتبه إلى اقترابه الشديد، وفي لحظة فارقة، أسرع "عم طارق" عامل المزلقان المكلف بتأمين المعبر، نحو الشاب وجذبه بعيدًا قبل ثوانٍ من مرور القطار.