اتجوز عرفي.. شاب يقتل والده عازف الأفراح أثناء نومه في الشرقية



الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية جريمة أسرية مأساوية، حين أقدم شاب على قتل والده عازف الأفراح أثناء نومه داخل منزل الأسرة بمنطقة سوارس.

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه ويدعى حمادة أبو هاشم 60 عامًا، لقي مصرعه إثر تلقيه طعنتين نافذتين على يد نجله، على خلفية خلافات أسرية بسبب زواج الأب عرفيًا.

وعقب ارتكاب الجريمة، فر المتهم من موقع الحادث، إلا أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية تمكنت من ضبطه في وقت قصير واقتياده إلى ديوان مركز شرطة أبو كبير وبمواجهته، اعترف بتفاصيل الواقعة.

نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق، حيث تقرر تشريحه من قبل فريق من الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما تحرر المحضر رقم 4989 جنايات أبو كبير لسنة 2025، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.