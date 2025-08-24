بالصور- محافظ المنوفية يكرم أبطال ذوي الهمم المتفوقين رياضيًا

المنوفية– أحمد الباهي:

كرّم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مختلف البطولات الرياضية، وذلك خلال استقباله لهم بمكتبه بالديوان العام بحضور الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة، وحسن بدر وكيل الشباب.

وأهدى المحافظ الأبطال شهادات تقدير ومكافآت مالية تحفيزاً لهم وتقديراً لإنجازاتهم، مؤكداً دعمه الكامل للمتفوقين من ذوي الهمم وتذليل العقبات التي تواجههم، إيمانًا بحقهم في التميز والنجاح.

وشمل التكريم كلاً من: "تامر علي سليمان" الحاصل على الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة، و"أشرف يوسف إبراهيم" الفائز بالميدالية الفضية في سباق 20 متر حرة، و"أسامة السعيد إبراهيم" الحاصل على الميدالية الفضية في سباق 100 متر حرة ببطولة كأس مصر للسباحة، و"عبدالرحمن إبراهيم فتحي" الحاصل على ميداليتين فضية وبرونزية، و"إياد محمد شاهين" الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس مصر للكاراتيه، و"مصطفى أحمد محمد لاشين" الحاصل على المركز الثاني ببطولة الجمهورية تحت 12 سنة، كما تم تكريم "أحمد محمد أبوزيد" المشرف العام على الفريق.

وأعرب أبو ليمون عن فخره بأبناء المنوفية وما يحققونه من إنجازات مميزة، مشيدًا بجهود مديرية الشباب والرياضة في رعاية المواهب وتوفير الأجواء المناسبة لهم للمنافسة، مؤكدًا أن قطاع الرياضة من أهم القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام خاص ضمن منظومة العمل بالمحافظة.