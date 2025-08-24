جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرت لجنة أثرية متخصصة من المجلس الأعلى للآثار، زيارة لمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، لمعاينة مسار التليفريك التاريخي ومنطقة أم بجمة، ودراسة قيمته الأثرية والتاريخية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على التراث الوطني، واستثمار المقومات السياحية والتاريخية بجنوب سيناء، بما يدعم التنمية الشاملة، وبناءً على تكليفات اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء بضرورة توثيق وتطوير المناطق الأثرية والصناعية التاريخية بالمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذه الزيارة جاءت استجابة لطلب المحافظة الموجه إلى وزارة السياحة والآثار، مؤكدا أن اللجنة تضم نخبة من خبراء الآثار الإسلامية والقبطية، وأساتذة متخصصين، وقامت بمعاينة مسار التليفريك الذي يعود تاريخه لأكثر من 120 عامًا، وكان يُستخدم في نقل خام المنجنيز من الجبال إلى الميناء.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن المحافظة قامت بتوفير الخرائط المساحية المطلوبة بواقع 3 خرائط تفصيلية وصورة، فضائية، إلى جانب تسهيل إقامة وتنقلات اللجنة.

وأكد أنه جرى تأمين سيارات دفع رباعي للوصول إلى الموقع الجبلي المرتفع لمسار التليفريك الذي يضم ست محطات رئيسية متصلة بسير حديدي ومحطات تكسير الخام، إضافة إلى مدينة صناعية متكاملة كانت تضم وحدات سكنية وخدمية، ومستشفى ومسجد.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت أن المنطقة تمثل قيمة تاريخية وصناعية نادرة تعكس بدايات صناعة التعدين في سيناء منذ أكثر من قرن، وأوصت بمراجعة جهة الولابة تمهيدًا لإعادة توظيفها سياحيًا وتنمويًا، مع ضرورة تطوير الموقع ليصبح مزارًا سياحيًا وصناعيًا فريدًا.

كما أكد محافظ جنوب سيناء، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بالمحافظة، واستثمار مقوماتها التاريخية والسياحية، مع وضع خطة متكاملة للحفاظ على الإرث الحضاري والصناعي في سيناء.

ولفت إلى أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحويل هذه المنطقة إلى قيمة مضافة للسياحة التاريخية والصناعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء جنوب سيناء.