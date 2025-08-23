القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف الدكتور أحمد محمدي، والد الطالبة عائشة، عن تطورات جديدة في أزمة التلاعب برغبات ابنته على موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي استجابت سريعًا للشكوى وبادر مكتب التنسيق بالتواصل المباشر معه لمعالجة الموقف وإصلاح ما جرى.

وأوضح محمدي في تصريحات لـ"مصراوي"، أن مكتب التنسيق طلب نسخة PDF من آخر تعديل أجرتْه الأسرة على رغبات الطالبة قبل واقعة التلاعب، مشيرًا إلى أن المكتب تعهد بإعادة ترتيب الرغبات وفق النسخة الرسمية المعتمدة، مع تزويد الأسرة بكلمة مرور جديدة تُمكّن عائشة من متابعة رغباتها بعد التصحيح.

وأضاف أن مكتب الوزير كلّف أحد المسؤولين بالتواصل معه بشكل متكرر خلال الساعات الماضية لمتابعة تفاصيل الواقعة، لافتًا إلى أن التواصل تم بشكل مستمر مع الأستاذ محمود بدر، المسؤول عن متابعة الملف بالتنسيق مع مكتب الوزير ورئيس مكتب التنسيق.

وعن ملابسات الحادثة، أكد والد الطالبة أن زميلتها في السكن تمكنت من الحصول على بياناتها الشخصية، بما في ذلك بطاقة الرقم القومي وكلمة السر الخاصة بموقع التنسيق، واستخدمتها في تعديل رغباتها الدراسية، قبل أن تعترف لوالدتها بما قامت به، وهو ما تسبب في صدمة كبيرة لأسرة الطالبة.

