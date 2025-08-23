طالبة STEM تفقد حلم الطب بعد تلاعب زميلتها في موقع التنسيق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تواجه أسرة الطالبة عائشة أحمد محمدي، من طلاب مدرسة المتفوقين بالعبور (STEM)، صدمة كبيرة بعد ضياع فرصتها في الالتحاق بكلية الطب، إثر تلاعب زميلة ببياناتها على موقع التنسيق الإلكتروني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الطالبة فوجئت قبل إغلاق باب التنسيق بتغيير رغباتها المسجّلة على الموقع، حيث جرى استبدال رغبتها الأولى "كلية الطب" بكلية العلوم.

وبحسب تصريحات والدها، فإن إحدى زميلاتها حصلت على الرقم السري من استمارة الثانوية العامة، واستغلته للدخول إلى حسابها وتعديل الرغبات دون علمها.

وأوضح الوالد أنه حرر محضرًا رسميًا في قسم شرطة شبين القناطر برقم 6822 إداري لإثبات الواقعة، واصفًا ما جرى بأنه "جريمة مكتملة الأركان" في حق ابنته، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التعليم العالي سرعة التدخل لإنقاذ مستقبلها.

وأثارت القضية موجة واسعة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من النشطاء بإعادة حق الطالبة ومعاقبة المتسببة، مؤكدين أن ما حدث يُعد جريمة إلكترونية واضحة، خاصة أن القانون المصري يجرّم الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية والتلاعب بالبيانات.

يُذكر أن مكتب التنسيق كان قد شدد في وقت سابق على عدم إفشاء الرقم السري لأي شخص، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتسجيل وتعديل الرغبات، مؤكداً أن الموقع يظل متاحًا حتى موعد إغلاق المرحلة المحددة.