الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت مصادر طبية تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث الغرق الذي وقع، اليوم السبت، بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي غربي الإسكندرية، والذي أسفر عن 6 حالات وفاة، و28 مصابًا.

وأوضحت المصادر، أن الحالات التي وصلت مستشفى العجمي التخصصي وعددهم 14 حالة، بينهم 4 حالات في العناية المركزة، و10 حالات مستقرة وجرى حجزها بالقسم الداخلي.

وأضاف المصادر الطبية لـ "مصراوي"، أن حالات مستشفى العامرية العام وعددها 11 حالة جميعها مستقرة وفي تحسن ملحوظ.

من جانبها، أكدت محافظة الإسكندرية، أن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يتابع بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة لمصابي حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم بشاطئ "أبو تلات" بمنطقة العجمي.

وأشارت المحافظة إلى أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه جرى تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلم.

