إعلان

4 في العناية المركزة.. آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث أبو تلات بالإسكندرية (صور)

08:34 م السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ضحايا حادث الغرق الجماعي في الإسكندرية (2)
  • عرض 9 صورة
    ضحايا حادث الغرق الجماعي في الإسكندرية (3)
  • عرض 9 صورة
    ضحايا حادث الغرق الجماعي في الإسكندرية (1)
  • عرض 9 صورة
    مصابو شاطئ أبو تلات بمستشفى العامرية
  • عرض 9 صورة
    موقع الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    موقع الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    موقع الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    موقع الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت مصادر طبية تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث الغرق الذي وقع، اليوم السبت، بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي غربي الإسكندرية، والذي أسفر عن 6 حالات وفاة، و28 مصابًا.

وأوضحت المصادر، أن الحالات التي وصلت مستشفى العجمي التخصصي وعددهم 14 حالة، بينهم 4 حالات في العناية المركزة، و10 حالات مستقرة وجرى حجزها بالقسم الداخلي.

وأضاف المصادر الطبية لـ "مصراوي"، أن حالات مستشفى العامرية العام وعددها 11 حالة جميعها مستقرة وفي تحسن ملحوظ.

من جانبها، أكدت محافظة الإسكندرية، أن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يتابع بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة لمصابي حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم بشاطئ "أبو تلات" بمنطقة العجمي.

وأشارت المحافظة إلى أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه جرى تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلم.

اقرأ أيضًا

"مصراوي" يرصد موقع حادث غرق طلاب شاطئ "أبو تلات" (فيديو وصور)

إسفكسيا الغرق.. ننشر أسماء 14 مصابة في مأساة شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

ننشر أسماء ضحايا حادث غرق طلاب "أبو تلات" بالإسكندرية - فيديو وصور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاطئ أبو تلات ضحايا غرق أبو تلات غرق شباب أكاديمية الضيافة مستشفى العامرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان