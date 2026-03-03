تقارير تكشف موقف بنزيما من المشاركة مع الهلال أمام النجمة بالدوري السعودي

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد ضمن مواجهات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الكامب نو.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - باو كوبارسي - جيرارد مارتين - جول كوندي.

الوسط: مارك بيرنال - بيدري - فيرمن لوبيز.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.