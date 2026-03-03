مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
21:30

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 0
21:30

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 0
22:15

ليفربول

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

0 0
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

كومو

0 0
22:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

فليك يلعن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد بكأس الملك

كتب : محمد عبد السلام

09:37 م 03/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد ضمن مواجهات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الكامب نو.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - باو كوبارسي - جيرارد مارتين - جول كوندي.

الوسط: مارك بيرنال - بيدري - فيرمن لوبيز.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تشكيل برشلونة كأس ملك إسبانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
شئون عربية و دولية

السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
إحالة "طالب الدقي" للجنايات: هدد طالبة جامعية بصور بعد رفض الخطوبة
حوادث وقضايا

إحالة "طالب الدقي" للجنايات: هدد طالبة جامعية بصور بعد رفض الخطوبة
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
لأول مرة.. توفيق عكاشة يرد على فيديوهات ومنشورات تلقيه معلومات من الموساد
مصراوى TV

لأول مرة.. توفيق عكاشة يرد على فيديوهات ومنشورات تلقيه معلومات من الموساد
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة