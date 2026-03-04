أعلنت جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) أنه وفي إطار تعزيز التدويل، ودعم التميز الأكاديمي، وتمكين طلابها وباحثيها من المنافسة عالميًا، يُطلق مكتب العلاقات الدولية مبادرة سلسلة روّاد العاصمة حول العالم – Capital Global Scholars Series، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على تجارب طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الدارسين بالخارج من خلال المنح الدراسية الدولية والزمالات الأكاديمية بمختلف دول العالم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

تأتي هذه السلسلة من الجلسات الافتراضية تأكيدًا على التزام الجامعة ببناء مجتمع أكاديمي منفتح عالميًا، وإبراز قصص النجاح الملهمة لطلابها وأساتذتها المبتعثين، بما يعكس مكانة الجامعة وقدرتها على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التميز في أعرق المؤسسات التعليمية الدولية.

وتستضيف المبادرة في كل لقاء أحد طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على منح دراسية دولية، لعرض تجربتهم الأكاديمية والبحثية، ومشاركة التحديات والفرص التي واجهتهم، إلى جانب تقديم نصائح عملية حول خطوات التقديم، وآليات الاستعداد الأكاديمي واللغوي، وبناء ملف تنافسي قوي للالتحاق بالجامعات العالمية.

وتُنظم الفعاليات تحت إشراف الدكتورة إسراء ياسر داود، مدير مكتب العلاقات الدولية، إيمانًا بأهمية نقل الخبرات الواقعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتحفيزهم على السعي نحو الفرص الدولية بثقة وطموح، وكذلك نشر ثقافة تدويل التعليم الجامعي في جامعة العاصمة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة التقديم للمنح الدولية داخل الجامعة، ربط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بخبرات حقيقية من زملائهم المبتعثين، توضيح المسارات الأكاديمية المتاحة عالميًا، دعم توجه الجامعة نحو شراكات أكاديمية وبحثية دولية مستدامة.

وتنطلق أولى الجلسات الافتراضية تحت عنوان From CAPITAL to CHINA، باستضافة أحد رواد الجامعة في جمهورية الصين الشعبية يوسف أسامة محروس قبيصي، معيد بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية بجامعة العاصمة، وطالب ماجستير في كلية علوم وهندسة الغزل والنسيج College of Textile Science and Engineering، بجامعة جامعة جيانغنان – الصين Jiangnan University in China، السبت 7 مارس 2026، في تمام الساعة 9:00 مساءاً، حيث يشاركنا رحلته الأكاديمية والبحثية وتجربته في الدراسة بالصين، مستعرضًا أبرز محطات انتقاله.

للحضور، يرجى ملئ استمارة التسجيل التالية اضغط هنا ، ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد جامعة العاصمة استمرارها في دعم طلابها وتمكينهم من الوصول إلى أفضل الفرص التعليمية حول العالم، بما يسهم في إعداد جيل من القادة والعلماء القادرين على الإسهام بفاعلية في التنمية محليًا ودوليًا.