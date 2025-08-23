إذاعة الوادي الجديد تبث برامجها عبر الإنترنت لتصل إلى جمهور أوسع -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، إنجاز تقنية البث المباشر لإذاعة الوادي الجديد عبر الإنترنت، بما يتيح متابعة برامج الإذاعة من أي مكان حول العالم بالتوازي مع بثّها عبر القمر الصناعي نايل سات، على أن يجرى رفع كفاءة الإشارة الفضائية بالتعاون بين الهيئة ونايل سات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المهندس علاء نفد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لاستوديوهات الإذاعات الإقليمية، والمدير العام السابق لاستوديوهات إذاعة الوادي الجديد، أن الرابط الخاص بالبث جرى نشره عبر منصّات الهيئة، مؤكّدًا أن الخطوة تُعد نقلة نوعية للإذاعات الإقليمية وتعزّز وصول الرسالة الإعلامية للمحافظة الحدودية الواعدة.

بث مباشر عبر الإنترنت

نجح فريق الهندسة الإذاعية بقيادة المهندس علاء نفد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتشغيل استوديوهات الإذاعات الإقليمية، في تشغيل بث حيّ على منصّة الفيديو، بحيث تنتقل خارطة برامج إذاعة الوادي الجديد لحظة بلحظة إلى الجمهور داخل مصر وخارجها، دون الحاجة إلى أجهزة استقبال فضائي.

ويتيح الحل الرقمي تعدد نقاط الوصول عبر الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب، ما يوسّع قاعدة المستمعين ويؤمّن انتشارًا يتجاوز الحدود الجغرافية للمحافظة.

انتشار عالمي ورسالة تنموية

لفت "نفد" إلى أن إتاحة البث على الإنترنت تكسب الإذاعة انتشارًا واسعًا نحو الجاليات المصرية والمهتمين بالمنطقة، بما ينعكس على إبراز جهود الدولة في التنمية الزراعية والسياحية والبنية التحتية داخل الوادي الجديد، وتعظيم فرص الترويج للاستثمار المحلي، كما يساعد البث الرقمي على تغطية الفعاليات العاجلة من قلب المدن والقرى والواحات، ونقل صوت المواطن الواحاتي إلى منصّات أوسع في توقيتاته الفعلية.

تعاون مؤسسي وإنجاز فني

أشار إلى أن الخطوة جاءت عبر تعاون مثمر بين قطاع الهندسة الإذاعية وقطاع الإذاعة المصرية برئاسة الدكتور محمد لطفي، والدكتور هشام محفوظ رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، والمهندسة حنان محمد عمر مدير عام الهندسة الإذاعية والاستوديوهات بإذاعة الوادي الجديد.

ويستند الحل إلى بنية بث هجينة تجمع الإرسال الفضائي عبر نايل سات مع مسار رقمي مباشر، ما يضمن الاستمرارية وتعدّد بدائل الوصول للجمهور.

ساعات بث وهوية محلية

تُعد إذاعة الوادي الجديد إحدى الإذاعات الإقليمية المكلّفة بخدمة المواطن وتنمية الإقليم. بدأ إرسالها في مطلع التسعينيات وتطوّرت ساعات البث من فترتين يوميًّا إلى 18 ساعة ونصف، مع باقات برامج منوّعة تناسب مختلف الفئات.

وتُبث الإذاعة فضائيًا على تردد 11843 نايل سات، فيما يتيح المسار الرقمي المتابعة عبر الويب للجمهور الذي لا يعتمد على المستقبلات التقليدية.

من جانبه أوضح الدكتور هشام محفوظ، رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، أن بث إذاعة الوادي الجديد له عدة فوائد تمثلت في :

•وصول أسهل: متابعة فورية من الهاتف دون اشتراط معدات استقبال.

•تغطية أوسع: تجاوز فجوات التغطية في بعض المناطق، وإتاحة الاستماع خارج نطاق المحافظة.

•خدمة المجتمع: تعزيز منصّة التفاعل مع قضايا الأهالي، وإبراز قصص النجاح المحليّة لمتابعين ومستثمرين وسياح.

•مرونة النشر: إمكانية تضمين البث على مواقع الجهات الرسمية لتسهيل الوصول، ودعم الأرشفة وإعادة الاستماع لاحقًا.

يمكنك الاستماع إلى إذاعة الوادي الجديد عبر الانترنت عبر الرابط التالي.. اضغط هنا