أوقاف الدقهلية تبدأ اختبارات أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم

الدقهلية ـ رامي محمود:

انطلقت اليوم السبت، فعاليات تصفيات مسابقة دولة التلاوة، لاختيار أفضل الأصوات الندية في تلاوة كتاب الله والتي تقيمها مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية.

جاءت الفعاليات برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة، وجمع من محبي القرآن الكريم ورواد المسجد.

وتأتي هذه المسابقة في إطار خطة الوزارة للاهتمام بالمواهب القرآنية، واكتشاف الطاقات المتميزة بين أبناء مصر، والعمل على تنميتها وصقلها، بما يسهم في ترسيخ مدرسة التلاوة المصرية والحفاظ على ريادتها عالميًّا.

وشهدت التصفيات أداءً متميزًا لعدد من المشاركين الذين تباروا في تلاوة آيات الذكر الحكيم بأصوات ندية وأداء متقن، نال استحسان الحاضرين.

ومن المقرر أن يتأهل الفائزون في هذه المرحلة إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لاختيار نخبة من أفضل القراء الشباب لتمثيل مصر في مختلف المحافل القرآنية.