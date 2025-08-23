الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشف "محمود.م" منقذ شاطئ أبو تلات في الإسكندرية تفاصيل حادث الغرق الذي وقع، صباح اليوم السبت، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 24 أخريات.

وقال "محمود" في تصريحات لـ "مصراوي" إن الرايات الحمراء والتي تعني منع نزول البحر نهائيًا مرفوعة على شاطئ أبو تلات، حيث يعمل، منذ نحو 3 أيام بسبب ارتفاع أمواج البحر.

وأشار إلى أنه صباح اليوم حضرت رحلة تضم عدد كبير يقرب من 150 فردًا، معظمهم من الفتيات، يرافقهم عددًا من المشرفين، وتم التنبيه عيهم بعدم نزو البحر بسبب ارتفاع الأمواج.

وتابع: "أكد المشرفين والمشاركين في الرحلة التزامهم بالتعليمات وأنهم هيقوموا بعمل بعض الأنشطة الصيفية والترفيهية على الرمال.. ولكن رغم التزام الجميع فوجئنا بفتاة واحدة اتجهت للبحر ونزلت للمياه مخالفة التعليمات".

وأضاف منقذ شاطئ أبو تلات: "بدأت الأمواج تسحب الفتاة إلى عمق البحر وعلى الفور تحركنا تجاهها لإنقاذها إلا أننا فوجئنا بالعشرات من زميلات الطالبة بينزلوا في المياه في محاولة لإنقاذها".

وأكد أن الجميع رفضوا سماع التحذيرات والخروج فورًا من المياه، ما استدعى طلب النجدة من زملائنا المنقذين بالشواطئ المجاورة لمساعدتنا في إنقاذ هذا العدد الكبير، قائلًا:" المفارقة أن البنت اللي تسببت في الحادث نجحنا في إنقاذها بينما مات آخرين".

وأكدت محافظة الإسكندرية أن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يتابع بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة لمصابي حادث الغرق الذي وقع صباح اليوم بشاطئ "أبو تلات" بمنطقة العجمي.

وأشارت المحافظة أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه جرى تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 6 حالات وفاة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلم.