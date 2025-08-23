ارتفاع ضحايا حادث طريق "أسيوط – ديروط" إلى 4 وفيات (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن حادث التصادم المروع بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكي على الطريق الزراعي "أسيوط – ديروط"، قبل مدخل قرية بني سند التابعة لمركز منفلوط، إلى أربع حالات وفاة، وذلك بعد الإعلان عن وفاة شخص رابع متأثرًا بإصاباته.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة أسيوط، صباح اليوم السبت، من رفع سيارة نقل ثقيل كانت قد انجرفت أعلى حاجز الطريق الزراعي "أسيوط – ديروط"، إثر حادث تصادم عنيف مع سيارة ملاكي، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة رابع، فيما تحطمت السيارة الملاكي بالكامل.

واستعانت فرق الإنقاذ بمعدات ثقيلة ولودر لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات وضمان سلامة الطريق.

وكان موقع "مصراوي" قد حصل على الصور الأولى للحادث الذي وقع قبل مدخل قرية بني سند التابعة لمركز منفلوط، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بسيارة نقل ثقيل في حادث وصف بالمروع.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل، وأسفر عن مصرع كل من: زكريا عبد السميع سليم (71 عامًا)، وماجد فاروق راضي (40 عامًا)، وعبدالرحمن ضاحي ( 24 عامًا)، وصومائيل عجيب يسري (40 عامًا).

وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى منفلوط المركزي، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.