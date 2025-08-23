بعد رصد مخالفات.. حملات مكثفة على قاعات الأفراح بالمنتزه أول (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

شنت الإدارة العامة للسياحة، التابعة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية ومديريتي الشئون الصحية والتموين حملات مُكبرة على مدار يومين على قاعات الأفراح غير المقيمة سياحيًا بحي المنتزه أول.

واستهدفت الحملات 26 قاعة أفراح بحي المنتزه أول، لرصد المخالفات ومتابعة استخراج وتجديد قوائم الأسعار المنتهية والتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط 12 قاعة أفراح غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار وجرى إعطاء مسئولي القاعات مهلة أخيرة للتوجه إلى الإدارة العامة للسياحة لاعتماد قوائم الأسعار، فيما تبين التزام 5 منشآت بقائمة الأسعار المعتمدة.

وامتنع مسؤولو 9 قاعات أفراح عن تقديم الأوراق والتراخيص، ما استدعى إعداد مذكرة بأسمائهم، لتحرير محاضر واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتضمنت الحملة تحرير 25 محضرًا لعدم إتمام اشتراطات الحماية المدنية، ومحضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية من مديرية الشئون الصحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار من مديرية التموين.