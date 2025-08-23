محافظ سوهاج: تراخيص جديدة للسيارات الأجرة لتحقيق السيولة المرورية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، فتح باب تراخيص سيارات الأجرة "الميكروباص"، في إطار جهود المحافظة لتقليل التكدس والزحام داخل المواقف، وتحقيق التوازن بين عدد السيارات وعدد الركاب.

وأشار المحافظ إلى أن القرار يأتي بالتعاون مع اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة برئاسة اللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام للمحافظة، وبالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، حيث جرى التأكيد على التيسير على المواطنين والسائقين في إنهاء الإجراءات.

ودعا المحافظ الراغبين في التقديم إلى سرعة التوجه لإدارة المواقف بالوحدات المحلية لاستكمال إجراءات الترخيص وفق الضوابط المحددة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتلقي الطلبات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، حرصًا على خدمة الأهالي وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة.