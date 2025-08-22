شباب بالشرقية يوزعون وجبات إفطار مجانية على 100 أسرة كل جمعة

الشرقية - ياسمين عزت:

في لفتة تعكس روح التعاون، أطلق شباب بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق مبادرة لتوزيع وجبات إفطار مجانية على العائلات، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع لإدخال البهجة على الأهالي.

الشاب إبراهيم نجاح ابن الحسينية بمحافظة الشرقية، أوضح أن مبادرة توزيع وجبات إفطار مجانية على 100 عائلة بالمنطقة، كل يوم جمعة قبل الصلاة قائمة بدعم عدد من المتطوعين ومحبي أعمال الخير لإدخال السرور على أبناء حيهم.

وقال إبراهيم في تصريح لمصراوي، إنه اتفق مع عدد من المتطوعين على توفير فول وطعمية وباذنجان وبطاطس "ساخنة" للأسر المستفيدة دون تفرقة بين محتاج أو غيره، بالتعاون مع مخبز محلي ومحل اكلات شعبية "فول وطعمية"، بحيث يحصل الأهالي على وجبات ساخنة جاهزة للأكل.

وأكد أن اختيار يوم الجمعة جاء لكونه يوم إجازة تلتقي فيه الأسرة المصرية، مضيفًا: "هدفنا إدخال السرور على الناس، والحمد لله المبادرة لاقت محبة واستحسان من الجميع"، مؤكدًا عزمه على الاستمرار في تلك الخطوة الإنسانية.