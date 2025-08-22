10 لقطات مبهرة تكشف أسرار الكنوز الغارقة بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

كشفت وزارة السياحة والآثار عن أفضل 10 صور التقطها الفائزون بالمراكز العشرة الأولى في مسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك خلال ختام فعاليات الحدث الذي استضافته مدينة الإسكندرية يومي 20 و21 أغسطس الجاري.

وأوضح الدكتور أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي والمنسق العام للفعاليات، خلال كلمته باللقاء الختامي في مكتبة الإسكندرية، أنه جرى اختيار عشر صور فوتوغرافية مميزة التقطها الهواة لقطع أثرية منتشلة من مياه البحر المتوسط، وتُعرض حالياً داخل المتحف اليوناني الروماني ومتحف الإسكندرية القومي.

وأشار الدكتور أحمد رحيمة إلى أن اختيار هذه الصور من بين أكثر من 750 مشاركة لتُبرز جماليات التراث الغارق وتوثّق تفاصيله الفنية والتاريخية.

وأضاف "رحيمة" أن المسابقة استقطبت 155 متسابقاً من مصر وست دول عربية وأجنبية، هي: الكويت، السودان، الجزائر، بيلاروسيا، إسبانيا، وجنوب أفريقيا، وتولت لجنة متخصصة من أساتذة كلية الفنون الجميلة وأثريين من المجلس الأعلى للآثار تقييم المشاركات واختيار الصور الفائزة.

ونوه "رحيمة" إلى أن الوزارة قدمت جوائز تشجيعية للفائزين، تشمل رحلات مجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف تنظمها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى جانب تصاريح دخول مجانية يمنحها المجلس الأعلى للآثار، لتعزيز ارتباط المشاركين بالتراث الثقافي المصري.

وأكد معاون الوزير أن المبادرة تأتي في إطار توجه الوزارة لدمج الفنون البصرية في الترويج للتراث المغمور، وتشجيع المواهب الشابة على إبراز قيمة هذا الإرث الفريد محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الصور الفائزة تمثل نموذجاً ملهمًا للتفاعل الإبداعي مع التاريخ والهوية.