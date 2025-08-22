ممنوع نزول البحر.. ماذا يحدث على شواطئ غرب الإسكندرية؟ (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

رفعت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، الرايات الحمراء على أبراج الإنقاذ، والتي تعني منع المواطنين من نزول البحر والسباحة نهائيًا، حفاظًا على أرواحهم.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن رفع الرايات الحمراء جاء بسبب سرعة الرياح وعدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج، رغم أن درجات الحرارة العظمى وصلت إلى 32 درجة مئوية.

أما شواطئ القطاع الشرقي، فقد جرى رفع الرايات الخضراء على الشواطئ التي اكتمل بها حواجز الأمواج، والتي تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول والسباحة.

وتضم سواحل الإسكندرية ثمانية شواطئ مجهزة بحواجز خرسانية لصد الأمواج، وهي: محمود سعيد، جزيرة الدهب، البوريفاج، العصافرة، إسكندر، أنلي، طاحونة المندرة، وعروس البحر.

وأشارت الإدارة إلى أن باقي شواطئ شرق الإسكندرية، تشهد أمواجًا أعلى من معدلها الطبيعي، ما استدعى رفع الرايات الصفراء، والتي تعني أن نزول البحر متاح مع اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

وحقق شاطئي عروس البحر وبحري المميز نسب إشغال بلغت 100%، ورفعت لافتات "كامل العدد"، بفضل رحلات اليوم الواحد القادمة من مختلف محافظات الجمهورية.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين التوجه إلى الشواطئ الأخرى التي لا تزال نسب الإشغال بها تسمح باستقبال الرواد، حرصًا على سلامتهم ومنع الزحام.