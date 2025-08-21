نسبة نجاح 98.5%.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة نتيجة امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 - 2025 بنسبة نجاح 98.5%.

وأوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن إجمالي عدد المتقدمين للدور الثاني بلغ 35 ألفًا 779 طالبا وطالبة، حضر منهم 32 ألفًا و386 ونجح 31 ألفًا755 بنسبة نجاح 98.5%.

كما اعتمدت المحافظ نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي القسم المهني، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1125 طالبا وطالبة، حضر 815 ونجح 784 بنسبة نجاح 96.5%.

واعتمدت أيضا نتيجة امتحانات الإعدادية للصم وضعاف السمع للدور الثاني بنسبة نجاح 100%.

وأكدت عازر أن النتيجة ستعلن بجميع مدارس المحافظة اعتبارا من صباح السبت 23 أغسطس الجاري.





