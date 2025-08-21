إعلان

بالجلابية والعمة الصعيدي.. شيخ الأزهر يوزع شنط ومستلزمات مدارس على طلاب القرنة

02:32 م الخميس 21 أغسطس 2025
    شيخ الأزهر يوزع شنط ومستلزمات مدارس على طلاب القرنة
    شيخ الأزهر يوزع شنط ومستلزمات مدارس على طلاب القرنة
    شيخ الأزهر يوزع شنط ومستلزمات مدارس على طلاب القرنة
    شيخ الأزهر يوزع شنط ومستلزمات مدارس على طلاب القرنة
    شيخ الأزهر يوزع شنط ومستلزمات مدارس على طلاب القرنة
الأقصر - محمد محروس:

وزع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شنط مدرسية ومستلزمات تعليمية على طلاب مدينة القرنة بمحافظة الأقصر، وذلك مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، في لفتة إنسانية تعكس حرص الأزهر الشريف على دعم الطلاب والأسر البسيطة.

وتهدف المبادرة إلى إدخال البهجة على قلوب الأطفال ومساندة أولياء الأمور في توفير احتياجات الدراسة، بما يعكس الدور المجتمعي والإنساني للأزهر الشريف إلى جانب رسالته الدينية والتعليمية.

وأعرب أهالي القرنة عن سعادتهم الكبيرة بهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أنها تخفف عنهم الأعباء المادية وتمنح أبناءهم دافعًا قويًا لبداية عام دراسي مليء بالتفوق والأمل.

