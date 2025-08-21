هتك عرض 4 أطفال.. جنايات دمنهور تحكم بالإعدام على "بعرور" كفر الدوار

البحيرة أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، اليوم الخميس، بالإعدام على "محمد ص.س"، 31 عامًا وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، لاتهامه، بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.

وأهابت المحكمة خلال الجلسة بأولياء الأمور حماية أبنائهم وسرعة الإبلاغ عن أية وقائع من هذا النوع، للحفاظ على المجتمع.

كما ينتظر المتهم ذاته حكمًا آخر بعد 4 أيام بعد إحالة محكمة الجنايات أوراقه ، لمفتي الجمهورية في قضية أخرى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة النطق بالحكم في 25 أغسطس المقبل، لاتهامه بالخطف بالتحايل صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار.

وكان المتهم اختطف بالتحايل الصغير، واحتجزه 9 ساعات متواصلة بعد إحضار كوب عصير للمجنى عليه، ووضع فيه مواد مخدرة، ثم اعتدى على المجنى عليه أثناء فقدانه الوعي نتيجة تأثير المخدر.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم، صاحب كشك سجاير بقسم كفر الدوار، قام خلال شهري مارس وأبريل 2025، بخطف الطفل ز.م.م.ع والذي لم يبلغ 18 سنة، بالتحايل عليه، واستدرجه بالحيلة إلى منزله، بزعم مساعدته في قضاء أمر ما، مستغلاً صغر سنه، وبقصد إبعاده عن ذويه، واقترن بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المذكور، بالقوة والتهديد، بأن قدم له مشروبًا أفقده الوعي، وحصر عنه ملابسه.

وأعاد فعلته مرة أخري بأن خطف بالإكراه الطفل المجني عليه لذات محل الواقعة تحت تهديد سلاح أبيض (سكين) مهددًا إياه وحصر عنه ملابسه وقام بالتعدي عليه.

