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متهم بهتك عرض 3 أطفال.. بدء جلسات محاكمة "بعرور" في البحيرة - صور

12:42 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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  • عرض 5 صورة
    محاكمة ''بعرور'' في البحيرة
  • عرض 5 صورة
    محاكمة ''بعرور'' في البحيرة
  • عرض 5 صورة
    محاكمة ''بعرور'' في البحيرة
  • عرض 5 صورة
    محاكمة ''بعرور'' في البحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة:

بدأت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة عشرة، اليوم الثلاثاء ، أولى جلسات محاكمة المتهم "محمد ص س"، وشهرته "بعرور"، صاحب كشك سجائر بمدينة كفر الدوار، في اتهامه بخطف وهتك عرض ثلاثة أطفال، وابتزازهم وسرقتهم تحت تهديد السلاح.

استمعت المحكمة خلال الجلسة للمتهم الذي أنكر كافة الاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لنهاية الجلسة في غرفة المداولة نظراً لحساسية الوقائع.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن قيامه، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، بخطف الطفل "ز.م.م.ع" دون 18 عامًا، واستدراجه إلى منزله بالحيلة، وهتك عرضه تحت تأثير مشروب أفقده الوعي، ثم تكرار الواقعة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

كما نسب إليه قرار الإحالة خطف طفلين آخرين "أ.ن.م" و"ع.ا.م.ا" بالحيلة، وهتك عرضهما بالقوة، وسرقة هاتف أحدهما بالإكراه، وتهديدهما بمقاطع مصورة صورها دون علمهما، لإجبارهما على الخضوع للابتزاز الجنسي.

وتضمن القرار أيضًا اتهام المتهم بحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وتعريض حياة الأطفال للخطر، واستغلالهم جنسيًا بما يهدد سلامة تنشئتهم الأخلاقية والنفسية.

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محاكمة بعرور في البحيرة متهم بهتك عرض 3 أطفال محكمة جنايات دمنهور خطف وهتك عرض ثلاثة أطفال صاحب كشك سجائر
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