محافظات - مصراوي

أحالت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأحد، الدائرة الأولي المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الابتدائية، أوراق المدعو "محمد .ص" وشهرته بعرور، والمعروفي إعلاميًا باسم "توربيني كفر الدوار" صاحب كشك سجائر، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة النطق بالحكم في 25 أغسطس المقبل، لاتهامه بخطف طفل بالتحايل واحتجازه وهتك عرضه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اختطف الصغير بالتحايل، واحتجزه 9 ساعات متواصلة، بعد تقديم كوب عصير به مواد مخدرة للمجنى عليه، ثم اعتدي عليه جنسيًا أثناء فقدانه الوعي.

وجدير بالذكر أنها ذات الدائرة التي أصدرت الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين، والذي يتم استئنافه من المتهم حاليًا.

- إحالة "توربيني كفر الدوار" للمفتي المرة الأولي

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، المنعقدة بمحكمة شمال دمنهور، قررت يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 يونيو، إحالة أوراق قضية المدعو "محمد" وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة النطق بالحكم في 21 أغسطس المقبل، واستمعت المحكمة اليوم الأحد إلى مرافعة النيابة والدفاع في القضية.

وشهدت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، أمس السبت، خلال جلسة محاكمة المدعو "محمد .ص .أ" وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، بتهمتى الخطف، والخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.

وأنكر المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة الاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة، وأنكر أنه تم التحقيق معه في النيابة العامة، ولم يتم التحقيق معه سوي في قسم شرطة كفر الدوار.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم محمد صابر السيد وشهرته محمد بعرور، 31 سنة، صاحب كشك سجاير بقسم كفر الدوار، قام خلال شهري مارس وأبريل 2025، بخطف الطفل "ز" والذي لم يبلغ 18 سنة، بالتحايل عليه، واستدرجه بالحيلة إلى منزله، بزعم مساعدته في قضاء أمر ما، مستغلًا صغر سنه، وبقصد إبعاده عن ذويه، واقترن بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المذكور، بالقوة والتهديد، بأن قدم له مشروبًا أفقده الوعي، ثم هتك عرضه، وأعاد فعلته مرة أخرى بأن خطف بالاكراه الطفل المجني عليه لذات محل الواقعة تحت تهديد سلاح أبيض (سكين) مهددًا إياه وهتك عرضه.

- هتك عرض 3 أطفال وصورهم

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استعمل صورا ومقاطع مرئية مخلة للطفلين المجني عليهما "زياد" و"أحمد" تنتهك خصوصيتهما، والذى تبين ارتكابه جريمته وبغير رضاهما بأن هددهما بافشائه لها لحملهما على اقامة علاقة جنسية معهما، واعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للطفلين المذكورين بأن التقط صورًا ومقاطع مرئية خاصة بهما دون رضاهما لارتكاب جرائمه محل الذكر.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بالاستغلال الجنسي للطفلين المجني عليهما، وعرًّض أطفالًا، المجني عليهما، للخطر بأن تسبب في تعرض اخلاقهما وصحتهما للخطر بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للأطفال، وأحرز سكينًا من دون مسوغ قانوني.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة مع مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهم وندب محامي الدور للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية وإعلان المتهم بأمر الإحالة.

- بداية القصة

كانت البداية حينما ألقت قوات الأمن القبض على صاحب كشك لبيع السجائر في محافظة البحيرة، شرق مدينة الإسكندرية شمالي البلاد، بتهمة اغتصاب أطفال، حيث اثارت تلك القضية جدلا واسعا في الشارع المصري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، مع المتهم الشهير باسم "بعرور"، أنه قام باغتصاب الأطفال داخل صالة "بلياردو" كان يملكها، حيث يقوم أولًا بتهديدهم باتهامهم بالسرقة ليستدرجهم على خلفية تلك التهمة إلى داخل غرفة جانبية، قبل أن ينفذ جريمته بحقهم.

وأكدت التحقيقات أن المتهم "بعرور" أو "توربيني كفر الدوار" كما أطلقت عليه في وسائل الإعلام، قام بتصوير أحد الضحايا خلال جريمته، بهدف إرغامه على تكرار الأمر نفسه تحت وطأة فضيحة نشر الفيديو.

- اكتشاف الجرئم وضبط المتهم

حققت النيابة العامة في 3 بلاغات مع المتهم البالغ من العمر 31 سنة، إذ تقدم بالبلاغ الأول والد أحد الأطفال، يتهمه باستدراجه إلى منزله وهتك عرضه، في حين تقدمت والدتا طفلين آخرين ببلاغي "خطف واغتصاب"، أحدهما وقع داخل كشك السجائر الخاص بالمتهم.

- اعترافات المتهم

واعترف المتهم بجرائمه، قبل إرسال الأطفال للفحوصات في الطب الشرعي، والتأكد من التعدي الجنسي عليهم.

وكشف "بعرور" أنه كان يستدرج الضحايا باتهامهم بداية بسرقة هاتفه، ليغلق بعدها باب الغرفة الخاصة في محل البلياردو، بعد أن يخلو المكان، ويباشر في تنفيذ الجرائم المروعة.

وقبل يومين، تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بأن أسرة طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، أبلغت بتعرض الأخير لاغتصاب من المتهم، الذي قام بتصوير الجريمة .

وسرعان ما تحركت مديرية المباحث، لتشكل فريقًا توصل في تحرياته إلى أن المتهم "مسجل خطر"، وأنه قام بالفعل بتصوير الطفل وتهديده بالفيديو، ليتم القبض عليه، حيث وجدت الشرطة الفيديو في هاتفه، لكن المفاجأة تمثلت في وجود فيديو آخر لضحية ثانٍ، وبعدها توالت البلاغات من أولياء الأمور.

يشار إلى أن الأطفال الضحايا تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، كما أن النيابة سرعان ما أمرت بتوقيف المتهم 4 أيام إضافية على ذمة التحقيق قبل أن تصدر تقارير الطب الشرعي التي أثبتت تعرض الأطفال للاغتصاب.