غرق منازل قولونجيل بالدقهلية في مياه الصرف.. وتحرك عاجل من المحافظ

الدقهليةـ رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، منطقة قولونجيل التابعة لحي شرق المنصورة، وذلك استجابةً لشكاوى عدد من المواطنين بشأن تسرب مياه الصرف الصحي أسفل منازلهم، وما قد يترتب عليه من أضرار بيئية وصحية.



وأكد المحافظ أنه لا يتوانى عن المتابعة الشخصية لمصالح المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وخلال جولته، كلّف المحافظ المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة التحرك والتفاعل الفوري في حال وجود شكاوى، مؤكدًا على التواجد الميداني اليومي لممثلي الشركة داخل المنطقة والمتابعة الدورية.



وشدد المحافظ على ضرورة التزام المشرفين والعاملين بالشركة بالزي الرسمي أثناء تأدية المهام، لضمان تمييزهم من قِبل المواطنين والتأكيد على جدية العمل.



كما تفقد المحافظ الحالة العامة لشوارع المنطقة، لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة، ومراجعة مدى التزام الأجهزة المعنية بإزالة الإشغالات وتحسين المشهد الحضاري.



ووجه المحافظ الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، بتكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات أولًا بأول، مع المتابعة الدائمة لضمان توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين، والحفاظ على المستوى اللائق من النظافة.



وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة لن تتوانى عن التدخل السريع لمعالجة أية مشكلات تمس حياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن الاستجابة الفعالة والسريعة لشكاوى المواطنين تأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية، في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات وتقديم خدمات لائقة للمواطن الدقهلاوي، داعيًا المواطنين إلى التواصل المستمر مع الجهات المختصة، والمشاركة الإيجابية في رصد المشكلات التي تمس المرافق والخدمات العامة.