الأقصر - محمد محروس:



تابع علي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال إعادة تثبيت الأعمدة الكهربائية المائلة بقرية النجوع والتي كانت تمثل تهديدًا للمارة وسكان المنطقة.



يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة رفع معدلات الأمان داخل القرى ، ومواجهة أي مصادر خطورة على الأهالي.



وجرى تنفيذ الأعمال بمعرفة الوحدة المحلية لقرية النجوع ، بالتنسيق الكامل مع شركة كهرباء إسنا ، حيث تم التعامل الفوري مع الأعمدة المائلة وإعادة تثبيتها بشكل آمن وفق المعايير الفنية المعتمدة مع مراجعة الوصلات الكهربائية وضمان استقرار شبكة التيار بما يحافظ على حياة المواطنين ويمنع أي مخاطر مستقبلية.



وأكد رئيس مدينة إسنا أن الوحدة المحلية تواصل جهودها الميدانية داخل القرى بشكل يومي لمتابعة أعمال البنية التحتية خاصة ما يتعلق بالكهرباء والطرق والإنارة تنفيذا لتكليفات محافظ الأقصر الذي يضع سلامة الأهالي على رأس أولوياته.





