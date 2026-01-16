إعلان

فوانيس رمضان 2026.. أسعار وتصاميم متنوعة في الأسواق قبل حلول الشهر الكريم

كتب : مصراوي

05:17 م 16/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فوانيس رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يشارك البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس؟ مصدر يكشف التفاصيل
أخبار مصر

هل يشارك البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس؟ مصدر يكشف التفاصيل
حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يفتتح مسجد العزيز الحكيم.. والبابا تواضروس
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يفتتح مسجد العزيز الحكيم.. والبابا تواضروس
مدرب نيجيريا: "بالأمس نمت 3 ساعات فقط لأنني أريد الفوز على مصر"
رياضة عربية وعالمية

مدرب نيجيريا: "بالأمس نمت 3 ساعات فقط لأنني أريد الفوز على مصر"
قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
مصدر لمصراوي: إيقاف قيد عاشر في طريق الزمالك
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: إيقاف قيد عاشر في طريق الزمالك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان